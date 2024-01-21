Три вибухи пролунали у неділю вдень, самопроголошена влада звітує про збиття повітряних цілей силами ПВО.

В неділю, 21 січня, у тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали три вибухи. Про це повідомляє Крым.Реалии.

Зазначається, що вибухи пролунали близько 13:38 за київським часом. У місті діє режим повітряної небезпеки. При цьому місцева "влада" перекрила рух Керченським мостом.

"Над центром Севастополя було видно дим. З чим він пов'язаний – неясно. Однак російський глава міста Михайло Развожаєв заявив, що військові РФ використовують засоби маскування у районі Севастопольської бухти", - ідеться у повідомленні.

Самопроголошений міський голова Севастополя тим часом розповів, що сили ППО "збили повітряну мету над акваторією".

"Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури. Прошу всіх зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації", - написав Розвожаєв.

Останні новини з тимчасово окупованого Севастополя

Наприкінці грудня у Севастополі "потонув" російський корвет. Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm перевірило і підтвердило інформацію про підтоплення корабля проекту 205п "Тарантул". Таким чином, 29-30 грудня ЗСУ, ймовірно, реалізували успішну атаку в акваторії Севастополя.

Також УНІАН повідомляв, що Росія довела до критичного стану третину тепломереж, найгірша ситуація - у Севастополі. Там показник зношення комунікацій сягнув 92 відсотки.

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