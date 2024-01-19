З 2018 по 2022 роки кількість аварій на тепломережах в РФ зросла в деяких регіонах у рази.

В Росії заміни потребують близько 30 відсотків теплових та парових мереж. Найскладніша ситуація спостерігається в тимчасово окупованому Севастополі, де показник знос сягнув 92 відсотки, повідомляють росЗМІ з посиланням на Росстат.

Як пише російські видання, йдеться про дані 2022 року. Інформації за 2023 рік наразі ще немає.

У Північній Осетії, Липецькій області, Кабардино-Балкарії, Томській і Свердловській областях - заміни потребують понад 50% тепло- і парових мереж. У Підмосков'ї, жителі якого в 30-градусні морози опинилися без тепла, знос тепломереж трохи менший за середньоросійський рівень - 29%.

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У 2022 році найбільше аварій на тепломережах і джерелах теплопостачання сталося в Нижегородській області (538). За нею йдуть Московська (384), Кіровська (372), Свердловська (355) та Іркутська (224) області.

При цьому з 2018 по 2022 роки кількість аварій зросла в деяких регіонах у рази.

За цим показником лідирують Нижегородська (+372), Кіровська (+332) і Свердловська (+133) області, Кабардино-Балкарія (+98), а також Республіка Карелія (+86). Замикають десятку цього антитопу Підмосков'я, де у 2022 році було більше на 85 аварій, ніж у 2018-му, а також Пермський край (+84), Новосибірська область (+58), Республіка Саха (+46) і Республіка Дагестан (+31).

Втім, проблема з тепломережами не торкнулася найціннішого міста для російської влади – Москви, де знос теплових та парових мереж складає всього 1%.

Росію накрив комунальний "армагеддон"

У 2023 році внаслідок критичного зносу та низки аварій система проблеми у житлово-комунального господарства Росії торкнулися половину регіонів країни.

10 січня стало відомо, що в Підмосков'ї стався комунальний колапс: тепло і гарячу воду відключили в місті Дмитров, а в місті Електросталі місцеві жителі навіть розводили багаття, щоб зігрітися.

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