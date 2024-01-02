Окупанти заявили, що збили ракету над акваторією.

В окупованому Севастополі звучать гучні вибухи, про це почали повідомляти місцеві жителі близько 23:30. За їх словами, від вибухів тряслися стіни та спрацювали сигналізації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише, що вибух "суперпотужності" стався в селищі Тургенєво під Бахчисараєм, до Севастополя дійшла вибухова хвиля. "Кажу - тепер наш хід", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Андрющенко повідомив, що в районі мису Фіолент піднімається дим. Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що над акваторією Чорного моря могли збити ракету.

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"За інформацією від рятувальної служби Севастополя - ніяких пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Оперативні служби продовжують контроль обстановки", - додав він.

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Вибухи в Криму: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня у Феодосії сталася масштабна пожежа, місцеві зняли на відео звуки детонації.У Повітряних силах Збройних сил України відзвітували про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Повідомлялося, що цей російський ВДК міг перевозити дрони або боєприпаси для війни РФ проти України.

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