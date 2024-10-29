Там назвали кілька речей, якими в даний час треба мотивувати військових.

Для мотивації військових потрібно надавати їм право висловлювати свою позицію, прислухатися до них та за можливості дозволяти проводити час з сім'ями.

Про це заявив командир роти розвідки в Третій штурмовій бригаді з позивним Роня. "Щодо мотивації, я був солдатом і знаю... все, що потрібно йому дати, коли потрібно йти йому на поступки, щоб взамін була від нього відданість, виконання задач і старанність. У нас немає такого, що я затягую особовий склад, ніхто не прикладає руку до голови, коли зі мною вітається. Ми всі говоримо на ти, у нас все просто", - сказав "Роня".

За словами командира, в повсякденному житті він не відрізняється від простих солдатів в своєму підрозділі.

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"Як тільки доходить до задач чи виконання якихось певних важливих обов'язків, тоді я відрізняюся. Що потрібно дати солдату для того, щоб все було добре? Дати йому слово, до його слова потрібно дослухатися. І в деяких моментах потрібно допомагати в особистому житті. Не всі ми холостяки. Є люди, в яких є сім'ї, діти. І я не можу у них забрати цей дорогоцінний час і сказати, що по уставу маєш бути на місці в підрозділі. Якщо людина гарно себе проявляє та старається і показує свою підготовку, то не бачу нічого страшного в тому, щоб у вільний час дозволити їй побути зі своєю родиною. Це найкраща мотивація", - пояснив командир роти розвідки в 3 штурмовій бригаді.

Щодо омріяних трофеїв на війні, за словами "Роні", для нього особисто це отримання більш сучасної зброї.

"Трофей, який я хотів отримати, отримав. Це апгрейд. Користуюся, все нормально. Це АК-12. Як для простого піхотинця регулярної армії, це досить непогана зброя", - заявив військовий.

Війна в Україні: новини

Раніше колишній ув’язнений розповів про службу в 3-й штурмовій бригаді. Боєць на позивний "Тоха" перебував у місцях позбавлення волі. Йому дали 4,5 роки за умисне тяжке тілесне ушкодження, до звільнення залишалося два місяці.

"Тоха" заявив, що до його колонії приїжджали представники різних бригад, але він хотів служити саме у Третій штурмовій - чекав на візит рекрутерів цієї бригади близько місяця, а від інших пропозицій відмолявся.

За словами "Тохи", у нього не було військового досвіду, але рівень підготовки у 3-й ОШБр дуже високий, при цьому до ув’язнених ставляться як до звичайних бійців.

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