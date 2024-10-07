Колишні ув'язнені хвалять службу в бригаді.

Третя штурмова бригада Збройних сил України є однією з тих, що однією з перших взяла на службу мобілізованих засуджених. У питаннях їхньої підготовки та застосування 3-тя ОШБр має свої підходи - вони дещо відрізняються від тактики інших підрозділів, пише NV.

Боєць на позивний "Тоха" - спокійний молодий чоловік спортивної статури, який ще нещодавно перебував у місцях позбавлення волі. Йому дали 4,5 року за умисне тяжке тілесне ушкодження, до звільнення залишалося два місяці.

"Термін уже минув. Я б зараз уже звільнився, так. Я насправді ще раніше писав заяви, просив мене мобілізувати. Були на початку війни якісь чутки, що ніби можна, ніби беруть. Ну, це просто чутки, насправді ні, такої можливості не було. А коли вже прийняли закон у 2024 році, я одразу вирішив, що приєднаюся. Так, це у тому числі можливість почати нове життя. Поганого вже наробив, час щось хороше зробити", - розповів військовий.

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"Тоха" каже, що до його колонії приїжджали представники різних бригад, але він хотів служити саме у Третій штурмовій - чекав на візит рекрутерів цієї бригади близько місяця, а від інших пропозицій відмолявся, адже репутація 3-ї ОШБр відома навіть по інший бік ґрат:

"Нас п’ять людей, хто сидів зі мною та пішов у Третю штурмову. Ще багато по інших підрозділах, звідки просто приїхали раніше. Багато хто хоче насправді, але не багатьом дозволяють".

За словами "Тохи", у нього не було військового досвіду, але рівень підготовки у 3-й ОШБр дуже високий, при цьому до ув’язнених ставляться як до звичайних бійців, тренування є першокласними, а спорядження - якісним.

"Очікував гіршого. Не в тому сенсі, що кинуть голого на штурми, але думав, раптом усе ж таки будуть якісь обмеження, проблеми через мій колишній статус. Але взагалі нічого такого. Я не відчуваю взагалі жодної різниці між іншими бійцями та нами. Усередині у стосунках також ніяких проблем. Ось нещодавно під час штурмів були разом із пересічними мобілізованими - ніхто тобі слова не скаже, коли бачить, що ти робиш свою справу, прикриваєш побратимів, а побратими прикривають тебе", - розповідає військовий.

За словами іншого бійця з числа ексзасуджених на позивний "Заєць", він побоювався надто складних тренувань, а в колонії ходили чутки про "м’ясні штурми", на які кидають колишніх в’язнів.

"Казали мені, ніби відправлять вас, зеків, уперед, типу на м’ясо. Дадуть дірявий бронежилет і старий автомат — і вперед. Але це казав хто? Просто люди, які собі це так уявляли. Самі вони такого не бачили, просто асоціації були такі. Типу — кому ми треба? Я в таке не вірив, але мав підозри, що будуть дуже складні навчання. Що нас ганятимуть із ранку до ночі. Але коли приїхали представники бригади, то сказали, що тренування в першу чергу корисне, а не просто бігати по колу 100 кілометрів", - говорить боєць.

Він відбував покарання за викрадення машини та бійку. Вирішив долучися до ЗСУ, бо "все одно довелося б після звільнення". Родичі та дівчина були проти, але він наполягав на своєму.

"Обидва бійці з числа колишніх засуджених ... не приховують, що час від часу спілкуються з людьми, які залишилися у колоніях, зокрема, розповідають про добрі умови та ставлення у 3-й ОШБр. "Тоха жартує", що він — амбасадор Третьої штурмової у місцях позбавлення волі", - підсумовує видання.

Засуджені в лавах ЗСУ - останні новини

Майор бригади "Рубіж" Віталій Литвин висловив свою думку про мобілізацію в'язнів. За його словами, він не розуміє, "чому ми не розпочали це раніше".

Як сказав військовий, росіяни почали мобілізовувати засуджених ще до війни, зокрема у "Вагнер".

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