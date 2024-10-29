Проблеми також виникають через складності з переведенням новобранців до конкретних частин, навіть коли є домовленості.

Хаотичний набір новобранців та насильницьке залучення до служби не допоможе створити ефективну армію. Так вважає командир окремого батальйону ТрО ЗСУ Володимир Максимів (позивний "Макс", який був у полоні, та єдиний зі своєї групи вижив в Іловайському котлі.

Він акцентував, що знищення ворога не означає загибель захисника України – військові б'ються з окупантами та повертаються. Максимів додав, що потрібно вибудувати єдину стратегію для всіх підрозділів, кожен з яких, якщо набирає людей, має робити це чітко за планом, слідуючи наказу. Якщо це завдання військкомату, треба діяти відповідно, але безсистемний набір чи насильницьке залучення чоловіків не допоможе створити ефективну армію.

"Тисячі людей ідуть в окоп, вбивають, вертаються, вони захищають свою землю. Вони не йдуть вмирати. Ми маємо... зібрати всіх, вибудувати одну стратегію для всіх військових частин. Берете собі людей – набирайте, але робіть це так і так. Є план, наказ всім спустили… Займається цим ТЦК – значить, ТЦК, ви робите так і так. Але ходити набирати всіх підряд чи набирати тих, хто не хоче, так не побудуємо нічого", - сказав Максимів "Укрінформ".

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За його словами, для покращення ставлення людей до Центрів комплектування важливо надати роз’яснення про те, що передбачає служба: пільги, компенсації, протезування у випадку поранення та захист сімей військових у разі загибелі. Ці аспекти мають бути чітко пояснені, щоб кожен військовий усвідомлював свої права та підтримку, яку він або його рідні можуть отримати.

"Людям має бути роз’яснено конкретно, тоді людина знає, що я йду в армію й отримую це і це. Зі мною щось трапляється – я отримую це. Мені ампутують ногу – дадуть протез. Мені там відірве руку – дадуть протез, життя не зупиниться… Вб’ють – мою сім’ю забезпечать, це є зрозумілі речі для кожного", - зауважив Максимів.

Проблеми також виникають через складності з переведенням новобранців до конкретних частин, навіть коли існують домовленості. В результаті військовослужбовці можуть опинятися в інших підрозділах, що створює розчарування, суперечки та втрату довіри як до командирів, так і до самого процесу мобілізації.

"Коли ми стикаємося на бюрократичному рівні з тим, щоб потрапити служити туди, куди, наприклад, товариш кличе. І ми стикаємося з тим, що він йде в ТЦК. З ТЦК направляють у навчальний центр. А з навчального центру вже не факт, що він потрапить у ту частину, куди мав йти, тому що є там у всіх своє бачення, хто, де і як має служити", - вважає "Макс".

Водночас він зазначає, що з одного боку, такий підхід – вірний - є загальний розподіл, певний мобілізаційний план, який виконують ТЦК, комплектувальні центри. Тобто, відповідальні особи, наприклад, знають, що є певний важкий напрямок, куди людей потрібно направити першочергово. Однак, з іншого боку, коли є домовленості - командир ухвалив рішення про те, що така-то людина піде до нього служити на відповідну посаду, але вона опиняється в іншому підрозділі, виникають суперечки.

"Починаються оці "ср*чі" фейсбучні… Починаються розмови, які ти не поясниш ні дружині, ні сім’ї, нікому, що такий є закон… А я як командир, що домовився з бійцем, але не можу потім забрати його до себе, в очах своїх же підлеглих опускаюся. Бо що то за командир, який не може вирішити щодо людини, яку ми йому привели? Вже йде недовіра. Так само та людина, яка пішла служити, потрапляє в іншій підрозділ і розповідає всім, що бачите, там домовилися так, а тут зробили навпаки", - пояснив військовий.

Він також стверджує, що військові готові виконувати будь-які завдання, проте очікують чіткого розуміння кінцевої мети. Їхній підхід до служби можна схарактеризувати словами одного бійця: "Я готовий зробити все, що ви скажете, але мета яка? Який кінцевий результат".

Ситуація з особовим складом

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий заявив, що ситуація на усіх ділянках фронту для Сил оборони України дуже важка через нестачу особового складу. За його словами, статистично, ситуація наразі дуже погана – мобілізують зараз в півтора раза менше, аніж санітарні втрати (загиблі та важко поранені) за такий же час.

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