Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади.

Нещодавно російські окупанти зробили заяву про взяття населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині. Як "доказ" вони опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади.

У бригаді заявили, що дана заява й усі новини про захоплення селища - черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ "на рубежах нашої бригади".

"А на самому відео, знятому окупантами - розбитий ними ж населений пункт Ковалівка. Тим часом командувач 20 гвардійської армії РФ, який захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової. Станом на зараз Новоєгорівка залишається під контролем бригади", - додали там.

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Щоб росіянам просуватися далі з Великої Новосілки на Донеччині, їм треба докласти дуже багато зусиль, адже там у них немає плацдарму. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

Він пояснив, що водна перешкода у цьому населеному пункту є "фактором підтримки наших сил на плацдармі". Також, за його словами, Україна підсилювала свої підрозділи, які перебувають "безпосередньо на плацдармі та у Великій Новосілці".

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