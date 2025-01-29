Російська армія кидає десятки одиниць бронетехніки просто на українські позиції, але солдати тікають у паніці, зустрічаючи опір українських сил.

Російські морські піхотинці та десантники кидають свою бронетехніку прямо на позиції українських військових у Курській області та в паніці тікають, зустрічаючи опір 47-ї механізованої бригади ЗСУ, оснащеної американськими бойовими машинами М-2, пише Forbes.

Наслідком таких атак стає лише зростаюча кількість знищеної техніки. "Росіяни відчайдушно намагаються звільнити Курську область і зазнають величезних втрат", - повідомив оператор безпілотника морської піхоти України Крігсфоршер, чий підрозділ обороняє той самий сектор, що й 47-а бригада.

Втім, попри значні втрати, це не означає, що Росія програє загарбницьку війну, яка триває вже четвертий рік. Україна не витрачає настільки багато техніки в безглуздих атаках, проте сама стикається з серйозними труднощами на розтягнутій лінії фронту.

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Під час триденного штурму, який розпочався 18 січня за участю 155-ї окремої морської піхотної бригади та 234-го десантно-штурмового полку РФ, було знищено 14 БМП і БМД, а також три танки Т-80. Ще один штурм, що відбувся у вівторок або незадовго до нього, закінчився для РФ втратами щонайменше чотирьох танків, бойових машин та одного пікапа.

Росіяни провалили наказ Путіна

Українські сили стрімко прорвалися до Курська ще в серпні, захопивши 250 квадратних миль території біля Суджі. Правитель РФ Володимир Путін наказав своїм військам і північнокорейським підкріпленням вибити українців до лютого. Однак, навіть маючи перевагу 60 тисяч військових проти 20 тисяч, російсько-північнокорейські підрозділи змогли досягти лише незначних тактичних успіхів, пише видання.

Про невдачі окупантів свідчать численні згорілі залишки техніки поблизу Нікольського — села, яке захищає 47-ма механізована бригада.

Бої у вівторок стали типовим прикладом російської тактики. Штурмова група на бронемашинах, танках і навіть пікапі рушила в атаку серед білого дня тими ж дорогами, що й раніше. Українські дрони швидко зафіксували колону, після чого ударні безпілотники атакували техніку, а М-2 47-ї бригади добивали решту скорострільними 25-мм гарматами. Дрони з боєприпасами остаточно знищили інші машини, серед яких був і пікап.

"Хіба вони не хворі й не втомлені?" - дивується Крігсфоршер. "Я справді не розумію сенсу атакувати в тому самому місці, де атакують третій місяць".

Водночас він визнає, що російським військам вдалося досягти мінімальних успіхів на околицях виступу. "Вони продовжують воювати і наступати".

Втрати РФ та її союзників є катастрофічними. За словами українських посадовців, під Курськом уже ліквідовано або поранено 30 000 російських військових. Серед північнокорейців втрати сягнули 4000 осіб, включно з високопоставленими офіцерами. Через нестачу бронетехніки деякі російські підрозділи змушені йти в атаку на цивільних легкових авто.

Такий рівень втрат породжує серйозні проблеми у військовому командуванні РФ. Кремль розраховує, що ситуація в Україні ще гірша - і, можливо, не безпідставно.

Найбоєздатніші українські бригади потребують поповнення, проте Київ направляє новобранців до новостворених з'єднань, що мають слабке командування та недостатню підтримку. Дві такі бригади вже розпалися під ударами російської артилерії, а багато молодих солдатів зазнали втрат через погану підготовку.

Обидві армії ведуть виснажливу боротьбу. Росія кидає в бій останні резерви заради кількох метрів просування. Українські війська, відбиваючи атаки, несуть втрати в умовах нестачі живої сили. Головне питання залишається незмінним: хто зазнає краху першим?

Курська операція - новини

Раніше Іван Ступак зазначав, що ті північнокорейські війська, яким вдалося вижити на війні проти України, можуть повернути назад до КНДР, щоб вони передали свій досвід новій партії військовослужбовців

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав основні висновки, які можна зробити через шість місяців Курської операції. Зокрема, за його словами, необхідно не тільки оборонятися, а й наступати та вчитися берегти життя військових.

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