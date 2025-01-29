Противник не має наразі плацдарму у Великій Новосілці, стверджує Іван Сєкач.

Щоб росіянам просуватися далі з Великої Новосілки на Донеччині, їм треба докласти дуже багато зусиль, адже там у них немає плацдарму. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач, інформує Громадське радіо.

Він пояснив, що водна перешкода у цьому населеному пункту є "фактором підтримки наших сил на плацдармі". Також, за його словами, Україна підсилювала свої підрозділи, які перебувають "безпосередньо на плацдармі та у Великій Новосілці".

"Вивезення поранених та підсилення особового складу відбувається через переправу на річці. У нас хоча б є плацдарм, а у противника наразі його немає. Тому, якщо дивитися тактично, для росіян треба дуже багато зусиль, щоб продовжувати наступ саме із Великої Новосілки", - зазначив Сєкач.

Відео дня

Щоб створити плацдарм, росіянами потрібно форсувати річку, каже речник, тому окупанти навряд чи будуть продовжувати рухатися в цьому напрямку.

"Москалі готували свою пропаганду до того, що візьмуть в оточення "сотні, тисячі" українських військовослужбовців. Цей процес вони запустили, але продовження та підтвердження його немає. Тому варто спостерігати далі за їхніми планами, адже вони шукатимуть слабкі місця", - наголосив Сєкач.

Також він повідомив, що наразі ворог присутній у більшій частині населеного пункту. Окупанти ховаються по підвалах, зрідка проходить піше підсилення росіян.

"Ми намагаємося відстежувати всі рухи ворога. Нашими засобами ураження прострілюються усі підходи. На тому плацдармі, який ми утримуємо, наразі тривають стрілецькі піхотні бої", - додав начальник служби зв’язків із громадськістю.

Що росіяни робитимуть після захоплення Великої Новосілки: думки експертів

Як повідомляв раніше УНІАН, в ISW назвали три варіанти, куди росіяни підуть після Великої Новосілки. Вони можуть продовжити наступ до адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини, також можуть зберегти підрозділи в районі Великої Новосілки, щоб продовжити обмежені атаки, а ще можуть відновити інтенсивні бойові дії у Запорізькій області.

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, захоплення Великої Новосілки стає для окупантів тактичним тупиком. Однак підрозділи, які сюди зайшли, за словами експерта, кинуть на посилення якогось більш важливого напрямку: або на Покровськ, або на Часів Яр.

А колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов стверджує, що після Великої Новосілки ворог буде діяти у такий спосіб, щоб упродовж весняно-літньої наступальній кампанії реалізувати левову частину плану щодо повної окупації всієї Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: