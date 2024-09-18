Вибухи лунали у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.

У ніч на 18 вересня місто Торопець Тверської області Росі атакували дрони, ймовірно, влучивши у склад боєприпасів. Через значну пожежу та детонацію, губернатор області Ігор Руденя наказав частково евакуювати населення.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, сили ППО продовжують збивати БПЛА у небі над містом. Astra додає, що місцевих мешканців вивозять до сусіднього міста - Західної Двіни.

Російська влада, як завжди, не визнала ураження важливого об'єкту. Замість цього, місцева влада заявляє, що "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

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Крім цього, вибухи лунали у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії.

Війна в України - атака дронів по РФ

на початку вересня дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області РФ. На цьому об'єкті зберігалися корейські ракети.

Після однієї з атак військовий експерт Владислав Селезньов заявив, про рекордний удар.

"По-перше, 144 - це новий абсолютний рекорд. Одномоментно українська армія задіяла саме таку кількість дронів, саме про це повідомляє російське міністерство оборони. Мовляв, вони збили 144 дрони. Скільки російське міністерство оборони не збило українських дронів - воно про це не повідомляє", - додав він.

Атаки дронів по Росії можуть стати більш регулярними, вважає полковник та військовий експерт Сергій Грабський.

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