Зазначається, що потужність перегонки установки Євро+, яку зупинили, становить 6 мільйонів тонн нафти на рік.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти" призупинив роботу комбінованої установки переробки нафти Євро+. Причиною стала пожежа в неділю, 1 вересня, після атаки дронів.

Видання Reuters пише, що завод може відновити переробку нафти на установці Євро+ після ремонту приблизно через п'ять-шість днів.

Московський нафтопереробний завод, що належить російському газовому гігантові "Газпром", постраждав внаслідок нещодавньої атаки безпілотників 1 вересня, коли Україна також атакувала російські електростанції.

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На частку установки "Євро+" припадає близько 50% усіх потужностей заводу з первинної переробки нафти, оскільки потужність її установки перегонки нафти становить 6 мільйонів тонн нафти на рік. До складу "Євро+" також входять установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік і установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

У 2023 році Московський завод переробив 11,6 млн тонн нафти, випустивши 2,6 млн тонн бензину, 3,3 млн тонн газойлю, 2,3 млн тонн мазуту і 0,9 млн тонн авіагасу.

Атака на Московський НПЗ 1 вересня 2024 року - головні новини

1 вересня в Росії заявляють про безпілотники, які атакують об'єкти в Московській і Тверській області. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька безпілотників націлилися на Московський НПЗ і викликали пожежу в "окремому технічному приміщенні" на заводі. Пізніше державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що пожежу вдалося ліквідувати.

За словами російського чиновника, пошкоджень і постраждалих нібито немає, як і загрози роботі НПЗ. Водночас Astra в Telegram повідомила, що місцеві жителі помітили "факел", який палає на НПЗ.

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