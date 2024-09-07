Удар по складу окупантів: в ЦПД підтвердили, що дрони знищили ракети, які Путін випросив у Кіма

В ЦПД зазначили, що така ж доля чекає на ракети, які Росії надіслав Іран.

Дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу боєприпасів у Солдатському, Воронезької області РФ. На цьому об'єкті зберігалися корейські ракети.

Про це заявив очільник Центру протидії дезіонформацією при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, така ж доля чекає на іранські ракети, які, за інформацією ЗМІ, росіяни вже отримали.

"Знищені корейські ракети, які Путін фактично випрошував у Кім Чен Ина, принижуючись. На іранські ракети чекає така ж доля", - заявив Коваленко. Відео дня

Удар по складу у Солдатському

Як повідомляв УНІАН, у соціальних мережах поширювалася інформація, що у Воронезькій області Росії вночі 7 вересня дрон атакував склад боєприпасів, виникла пожежа і детонація. Жителів села Солдатське Острогозького району, де розташований склад, евакуюють, у районі введено режим надзвичайного стану.

Згодом стало відомо, що склад боєприпасів у Воронезькій області Російської Федерації вдалося "демілітаризувати" завдяки удару дронами Служби безпеки України. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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