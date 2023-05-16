Неспокійно було в районі російських Клинців.

Для Росії черговий масований обстріл України, який ворог реалізував у ніч на 16 травня, не пройшов без пригод.

Цієї ночі в небі над Брянською областю помітили "український" БПЛА. Про його ліквідацію заявив місцевий губернатор Олександр Богомаз.

Неспокійно було в районі Клинців, там працюють оперативні служби.

Відео дня

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ в Клинцях був збитий український БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Пошкоджено балкон житлового будинку. Оперативні служби працюють на місці", - вказав він.

Тим часом місцеві жителі публікують відео з черговою "бавовною".

Росія завдала масованого удару по Україні

У ніч на 16 травня окупанти знову вдарили по Україні ракетами. Про сильні вибухи повідомляли жителі Оболонського, Святошинського та Шевченківського районів столиці.

Вранці в КМВА оцінили, що це був один з найбільш "щільних" ударів за кількістю запущених ракет за короткий інтервал часу. Повідомлялося, що ворог провів комплексну атаку і, крім ракет, запустив по наших територіях БПЛА. Також цієї ночі РФ, ймовірно, використала балістику.

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