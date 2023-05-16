Переважну більшість повітряних цілей було знищено.

Російські окупанти здійснили рано вранці 16 травня восьму масовану атаку на столицю України. Цього разу вона була винятковою за своєю щільністю - велика кількість ракет за дуже короткий проміжок часу.

"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією адміністрації, Сили ППО виявили та знищили переважну більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва. Зазначається, що дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили. Після атаки зафіксували падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

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"Найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону", - сказав Попко.

За його словами, інформації щодо потерпілих немає.

Ракетна атака на столицю

В ніч проти вівторка, 16 травня, російські загарбники вчергове атакували Україну ракетами. У всіх областях країни оголошували повітряну тривогу, в Києві лунали гучні вибухи.

Сили ППО успішно відпрацювали у столиці та Київській області.

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