Можливо, Захід мало що може або зробить, щоб допомогти Україні.

Москва протягом багатьох років приділяла "величезну увагу" в розробці вражаючого спектру засобів РЕБ для протидії системам НАТО, тоді як Україна, за словами Валерія Залужного, опинилася на початку війни переважно з системами РЕБ радянських часів, пише видання The Economist.

"У березні Україна виявила, що її снаряди Excalibur з GPS-наведенням раптово почали відхилятися від цілі через російські перешкоди. Щось подібне стало відбуватися і з керованими авіабомбами JDAM-ER. Українські ракети великої дальності GMLRS, що запускаються HIMARS, також почали промахуватися повз свої цілі. У деяких районах більшість ракет GMLRS зараз збиваються. Ще більше занепокоєння викликає зростаюча здатність російських засобів РЕБ протистояти безлічі дешевих БпЛА, які Україна використовує для всього: від розвідки і зв'язку на полі бою до вибуху при ударі по таким цілям, як танки або командні вузли", - йдеться в тексті.

Україна підготувала армію з приблизно 10 000 пілотів дронів, які тепер постійно беруть участь у грі в кішки-мишки з російськими операторами РЕБ. Дрони дешеві, не набагато дорожче $1000 кожен, і Україна виробляє їх у величезних кількостях. Однак втрати від ворожих російських систем РЕБ, які або виводять з ладу системи наведення, або блокують зв'язок радіоуправління зі своїми операторами, часом досягають більше 2000 в тиждень - такі дрони безцільно літають, поки у них не розрядяться батареї і вони не впадуть на землю.

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Україна розробляє власні кошти РЕБ, такі, як "Покрова", здатна пригнічувати супутникові навігаційні системи, такі як російська ГЛОНАСС, і бути дуже ефективною проти баражуючих боєприпасів типу "Шахед-136". Але їй все одно не вистачає допомоги західних союзників, зазначає видання. Ситуація навряд чи зміниться, тому що РЕБ в США потрапляє під "передачу технологій" з обмеженим режимом експортного контролю, який жорстко контролюється Держдепом.

Використання РЕБ у війні

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології і прийоми, щоб перевершити ворога, пише The New York Times.

Видання зазначає, що засоби РЕБ використовували і в інших військових конфліктах останніх десятиліть. Але нинішня війна в Україні - перша в історії, де дві приблизно рівні за силою і досить сучасні армії використовують системи РЕБ з максимальною інтенсивністю.

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