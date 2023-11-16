У Росії заявили, що оновлений "Сапфір" може протистояти всім типам безпілотників, включаючи FPV-дрони Збройних сил України.

У Росії представили модернізований наземний комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір", який тепер може протистояти всім типам безпілотників, включаючи FPV-дрони Збройних сил України. Як повідомляє видання "Фокус" з посиланням на росЗМІ, модернізований "Сапфір" Росія представила на виставці Dubai Airshow 2023.

За словами розробників РЕБ, діапазон частот "Сапфіра" розширено з 300 мегагерц до шести ГГц - це дозволяє системі придушувати всі відомі типи дронів, в тому числі FPV-дрони, які використовуються на фронті в Україні і дуже шкодять техніці ЗС РФ. Система також отримала модульну конструкцію, що дозволяє змінювати діапазон частот на полі бою.

Відзначається, що впізнати безпілотник ця система РЕБ може на відстані 30 кілометрів, а негативно впливати на нього "Сапфір" починає після того, як дрон підлетів до нього на відстань в 5 кілометрів. Розробники кажуть, що нова система радіоелектронної боротьби може пригнічувати навіть наземні станції управління дронами.

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Крім того, наголошується, що нову систему РЕБ окупантів можна використовувати в парі з іншим комплексом РЕБ "Красуха", що дає можливість для "виведення з ладу безпосередньо тих місць, звідки здійснюється запуск управління".

Росія модернізує зброю

Раніше повідомлялося, що росіяни почали застосовувати нову версію дрона "Ланцет", і тепер від його атак не захистять протикумулятивні решітки та антидронові сітки, оскільки тепер ці дрони спрацьовують на відстані від цілі.

Також окупанти повідомляли, що "Курганмашзавод" поставив для армії РФ чергову партію поліпшених БМП-3, які зможуть оснащуватися засобами РЕБ для глушіння безпілотників.

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