За наявною інформацією, у пункті базування вони перебувають у півзануреному стані – на поверхні залишається лише місток, а корпус перебуває під водою.

Росія тримає свої субмарини у пункті базування в Чорному морі у напівзануреному стані, щоб захистити їх від потенційних атак Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, безпечним місцем перебування своїх підводних човнів окупанти можуть "безперечно вважати" положення під водою.

"Навіть була така інформація, що у пункті базування вони перебувають у півзануреному стані. Тобто на поверхні залишається лише місток, а безпосередньо корпус – під водою. В принципі цілком зрозуміла така тактика. Звісно, що ворог очікує можливих ракетних ударів та намагається у такий спосіб сховати кораблі...", - сказав Плетенчук.

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Разом з тим він зазначив, що на постійній основі підводні човни перебувають у пункті базування у Новоросійську (РФ). За його даними, це одна з двох й фактично єдина база у Чорному морі, яка розташована на більш-менш великій відстані від засобів ураження ЗСУ.

"У Криму російських кораблів небагато залишається, а підводного човна немає жодного", - наголосив речник ВМС ЗСУ.

За інформацією військових моряків, в акваторії Чорного моря зараз перебуває підводний човен противника, на борту якого може бути до чотирьох ракет типу "Калібр".

"Він в акваторії вже кілька діб. Підводні човни там перебувають на постійній основі, позмінно – це така тактика, яку обрав ворог щодо присутності у Чорному морі", - уточнив Плетенчук, додавши, що загалом в Азово-Чорноморському регіоні у росіян наявні чотири субмарини, з них три є носіями крилатих ракет. Кілька днів тому один з них запустив ракету по Миколаївщині, але безрезультатно.

В Азовському морі наразі зафіксовано вісім кораблів ворожого флоту, з них три – надводні ракетоносії, спорядження яких може бути до 24 крилатих ракет типу "Калібр".

Водночас, за словами Плетенчука, це, навряд чи, бойове чергування. Військовий уточнив, що, враховуючи кількісно-якісний склад корабельного угруповання РФ в Азовському морі, ймовірніше, вони там перебувають з метою навчання особового складу.

Він наголосив, що ворог наразі здатен завести додатково в акваторію вказаного регіону лише кораблі, які за габаритами можуть пройти певними каналами.

"Це – малі ракетні кораблі, тобто класу "річка-море". Інший аспект – їх немає сенсу туди заводити. Здебільше це кораблі, до виробництва яких вони вимушено повернулися 10 років тому через нестачу двигунів… Були вимушені перейти до серії менших кораблів – "річка-море", - розповів Плетенчук.

Ситуація з російськими військовими кораблями після атак ЗСУ

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили чи уразили чимало кораблів Чорноморського флоту РФ, включно з підводним човном.

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що через небезпеку з боку ЗСУ ворог почав виводити всі свої цінні кораблі з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, але не зможе тримати їх там "довічно" через відсутність логістики, достатньої кількості місць біля причалів та наявні проблеми з цивільною інфраструктурою.

У Чорному морі у росіян фактично дві бази – Новоросійськ та Севастополь. Останній був для них основним пунктом базування. Новоросійськ хоч і будувався як військова база, все одно не розрахований на ту кількість одиниць, яку вони туди намагаються завести.

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