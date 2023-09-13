І ця унікальна атака відразу стала успішною. Йдеться про критичні пошкодження субмарини.

Україна вперше в історії застосувала крилаті ракети для ураження підводного човна. І ця фантастична атака була вдалою.

Про це пише Defense Express, аналізуючи українську атаку на Севастополь. Мова йде про виведення з ладу на більш ніж тривалий строк, чи взагалі повне знищення одразу двох кораблів - підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля "Мінськ".

"І якщо ураження великого десантного корабля відбулось вже втретє, то якраз ураження підводного човна є унікальною ситуацією, яка точно вже увійшла в історію. Справа в тому, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ. Сам по собі підводний човен є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів, з протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними підводними човнами. Але в Україні зараз нічого з вище перерахованого просто немає", - зазначає видання.

Зокрема, на озброєнні ЗСУ немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту.

Шукати та знищувати російські субмарини у Чорному морі ВМС України просто немає чим. Єдина можливість уразити російський підводний човен - це знищити його у надводному положенні. А враховуючи те, що навіть дизель-електричні субмарини виконують походи у підводному положенні весь час, єдине вікно можливостей - це ураження у бухті.

"І якраз це й було здійснено українськими льотчиками. І це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне. Й це вже не перший випадок, коли Збройні Сили України говорять нові слова у військовій морській вправі, бо до цього вперше в історії українські військові знищили ракетний крейсер та результативно використали морські дрони", - наголошує видання.

З величезною долею ймовірності, ця атака може означати остаточне виведення з ладу підводного човна "Ростов-на-Дону". Йдеться не лише про масштаб пожежі, які охопила сухий док, де він знаходився разом із ВДК "Мінськ", а й про те, що для ураження, скоріш за все, було застосовано крилаті ракети типу Storm Shadow. Вони мають бойову частину вагою 450 кг, яка складається з двох окремих частин. Перша - лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді отвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина.

Таким чином при ураженні підводного човна, чи будь-якого іншого корабля, вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження, а у випадку із масштабною пожежею, яка охопила обидва кораблі, йдеться про критичні наслідки, бо вони просто вигорають з середини, а через високу температуру плавляться переборки.

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня в Севастополі лунали вибухи, а небо освітлювали спалахи снарядів ППО. Вранці Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі.

За версією окупантів всього було випущено 10 ракет, з яких 7 нібито вдалося збити. Решта влучили по території заводу і спричинили там пожежу. Зокрема окупанти визнали пошкодження двох кораблів у доці, називати які вони не стали.

Пізніше російські телеграм-пабліки поширили інформацію, що від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ". Також заявлялося про загибель двох осіб, які навіщось вирішили провести ніч на військовому об'єкті, який контролює окупаційна армія.

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