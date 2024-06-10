У Севастополі росіяни залишають дуже зручну гавань та розвиту інфраструктуру.

У Військово-Морських силах ЗС України повідомили, що у Чорному морі наразі чергує один підводний ракетоносій РФ. Про це у телемарафоні розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він стверджує, що у Криму через небезпеку з боку ЗСУ ворог виводить всі свої цінні кораблі у Новоросійськ, але не зможе тримати їх там "довічно" - немає логістики, місця біля причалів та ще й проблема з цивільною інфраструктурою.

За його словами, зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває російський підводний човен-ракетоносій "Варшав’янка", який змінив на "посту" субмарину "Алроса" (проєкт "Палтус"), яка не є ракетоносієм.

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"Вони перебувають по черзі деякий час у Чорному морі. Решта кораблів - у пункті базування у Новоросійську... З Криму вони (росіяни – УНІАН) забирають все, що може являти собою якусь цінність. Останнім заходом вони забрали шість одиниць – це після знищення ракетоносія "Циклон", який стояв на охороні бухти у Севастополь", - уточнив речник.

Він додав, що у певній частині Чорного моря противник може маневрувати лише підводними човнами, а вихід у море – процес помітний. Та противник розуміє, що ЗСУ реагуватимуть на присутність в акваторії його кораблів. Тому задля охорони Керченської протоки росіяни ставлять баржі тощо, тому що знаходитися там кораблям – небезпечно.

"Те, що вони забились у базі Новоросійська не може тривати вічно. Й для них, й для нас це - не вихід", - каже Плетенчук.

Він уточнив, що у Новоросійську знаходиться саме військова російська морська база, яка й будувалася колись саме за таким призначенням.

"Проблема для росіян завжди була в тому, що у Чорному морі у них фактично лише дві бази – Новоросійськ та Севастополь, який був для них основною базою. Та Новоросійськ, хоч й будувався як військова база, все одне не розрахований на ту кількість одиниць, яку вони туди намагалися завести. Тому для них це – проблема, зокрема логістична", - пояснив речник.

За його словами, логістика у Новоросійську під таку кількість кораблів не розрахована, але військово-морська база - це не тільки забезпечення кораблів.

"Так, це нафтосховище, склади з боєприпасами, що завгодно може бути. Але існує ще й цивільна інфраструктура. У цих моряків є родини, у них є діти. Вони мають десь жити, навчатися. Це садочки, школи, військові навчальні заклади. Вся ця інфраструктура залишається у Севастополі", - розповів військовий.

Він додав, що у Севастополі сама гавань дуже зручна – велика, затишна. Також є відповідний причальний фронт, а у Новоросійську не вистачає причалів для всіх одиниць, які треба перекинути.

Російські кораблі у Чорному морі

Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою. Значну частину суден перебазували до порту Новоросійська, але противник й там не почувається в безпеці, і тому може перемістити свої кораблі в інше місце. За словами полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, для України такий рух не є позитивним.

За його даними, росіяни вже точно в Новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами "Калібр" – вже було кілька пусків, але субмарини перезаряджалися без заходу в Севастополь. Справа часу, коли там будуть перезаряджати й надводні кораблі.

Як зауважив експерт, є ймовірність, що частину кораблів окупанти перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал, щоб там заховати ракетоносії. На його думку, для України це не найкращий варіант - якщо "Калібри" будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять.

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