На півострові є судна забезпечення та одиниці, які потребують ремонту.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що у тимчасово окупованому Криму ще залишаються кораблі Чорноморського флоту РФ.

За його словами, серед них – судна забезпечення, пошкоджені десантні кораблі та український ВДК "Костянтин Ольшанський", який загарбники захопили у 2014 році, а зараз намагаються відремонтувати.

"У Криму залишаються судна забезпечення – так би мовити, допоміжний флот. Це ті одиниці, які, в принципі зі складу флоту, вони теж належать до військового складу. Вони не цивільні, але не мають потужного озброєння. Вони можуть виконувати різноманітні завдання. Такі як, наприклад, буксирування, допомога в морі, пошуково-рятувальні дії. Тобто, завдання у них різноманітні, без яких флот обійтися не може", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Окрім того, за його даними, у Криму залишаються великі десантні кораблі.

"Їх там досі залишається п’ять одиниць, але з ними є один нюанс – вони (росіяни – УНІАН) їх ніяк не можуть доремонтувати. До речі, один з цих кораблів – український – "Костянтин Ольшанський", який вони вирішили відновити замість знищеного ВДК "Мінськ", - каже речник. Він уточнив, що "Ольшанський" та "Мінськ" - однакові проєкти (775), та український корабель, який окупанти 9 років грабували, на десятий рік вирішили його відновити замість свого.

Як уточнив Плетенчук, на півострові залишаються корабельні одиниці, які потребують ремонту. Тобто, ті, які не можуть власним ходом, наприклад, дістатися до Новоросійська.

"Ба більш, вони (окупанти – УНІАН) нещодавно розповідали, як заклали два десантні кораблі у Криму, що насправді окрім посмішки нічого більше не викликає. Але вони такі заяви роблять самі...", - констатував представник ВМС ЗСУ.

Корабель "Костянтин Ольшанський" - що відомо

Згідно з відкритими джерелами, "Костянтин Ольшанський" - великий десантний корабель проєкту 775. Є багатопалубним, плоскодонним десантним кораблем океанської зони з півбаком і розвиненою кормовою надбудовою. Названий на честь командира загону 68 десантників, які брали участь у вигнанні нацистів із Миколаєва під час Другої світової війни.

Як правило, кораблі проєкту 775 діють у складі корабельної десантної групи або у складі загону миротворчих сил, але можуть виконувати свої функції самостійно, без кораблів прикриття.

Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль і плавати у всіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень стану моря і вітру.

У результаті окупації півострова Крим РФ, в ніч на 6 березня 2014 року разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України був заблокований в озері Донузлав. Блокування виконано шляхом затоплення командуванням ЧФ ВМФ Росії декількох списаних кораблів. 20 березня російські військові висунули ультиматум українським військовим про перехід на бік Росії. Екіпаж корабля "Костянтин Ольшанський" був одним із тих, хто відмовився виконати цей ультиматум, залишившись вірними присязі. 21 березня екіпаж став тримати кругову оборону разом з іншим кораблем ВМС України тральником "Черкаси". 24 березня більша частина екіпажу залишила корабель, не перейшовши на бік Росії. На кораблі залишилось 20 військових, які, за повідомленням командира корабля, "мають стояти до кінця". 24 березня близько 200 російських штурмовиків з використанням гранат та автоматичної зброї захопили корабель "Костянтин Ольшанський".

2 серпня 2021 року стало відомо про те, що "Костянтин Ольшанський" де факто увійшов до складу ЧФ РФ під номером 402. Над кораблем упродовж 2023 року проводили відновлювальні роботи для заміни ним втрачених великих десантних кораблів. 23 березня 2024 року корабель було уражено ракетою "Нептун" і виведено з ладу.

Викрадені Росією кораблі

За даними речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, періодично у росіян можна побачити кораблі схожих проєктів. Він згадав про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Росіяни дев'ять років поспіль виносили з нього усе, що могли, але потім зрозуміли, що його відновити буде легше, ніж ВДК "Мінськ" такого самого проєкту. Ба більше, росіяни придумали його неформально перейменувати - назвати "Ольшанський" "Мінськом" і "продати" це своїй внутрішній аудиторії як відновлення ВДК "Мінськ". Але його було пошкоджено під час спроби розпочати ходові випробування після ремонту.

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