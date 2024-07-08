За словами Плетенчука, майже усі судна Росія розграбувала.

Росіяни розграбували усі українські кораблі, захоплені під час незаконної анексії Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Суспільне Крим. За його словами, періодично у росіян можна побачити кораблі схожих проєктів.

"Вони їх розграбовували, наскільки це було можливо, тому що у них періодично можна побачити кораблі схожих проєктів. А навіть якщо кораблі не схожих проєктів - за часів радянщини там багато було компонентів, які були унітарними. Ті самі системи озброєння, їх можна було переносити, і багато іншого. В якийсь момент вони банально грабували, потім деякі з них вирішили використати в якості просто мішеней для проведення стрільб, деякі порізали, а з деякими кораблями взагалі відбуваються фантастичні речі", - зазначив Плетенчук. Відео дня

Він згадав про великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Росіяни дев'ять років поспіль виносили з нього усе, що могли, але потім зрозумли, що його відновити буде легше, ніж ВДК "Мінськ" такого самого проєкту. Ба більше, росіяни придумали його неформально перейменувати - назвати "Ольшанський" "Мінськом" і "продати" це своїй внутрішній аудиторії як відновлення ВДК "Мінськ".

"Але не так сталося, як гадалося - його було пошкоджено під час спроби розпочати ходові випробування після ремонту", - зазначив Плетенчук.

Ситуація в морі - як ЗСУ витіснили росіян

Як писав УНІАН, в лютому 2022 року росіяни хотіли провести морську десантну операцію в Одесі, але ці плани зірвалися. За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, для висадки десанту потрібні були зокрема успіхи російської армії на суходолі. Але їх не було – захопити Миколаїв та підійти до Одесі по суходолу так і не вдалося.

Також ми розповідали, що у ніч на середу, 3 липня, порт Новоросійська (Краснодарський край) опинився під атакою морських дронів. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає це частиною української стратегії на ізоляцію Криму.

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