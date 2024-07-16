"Втікач" має різноманітне озброєння, здатен вести протичовнову боротьбу.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, який 15 липня залишив український Крим, вже дістався бази у РФ – це рекордні темпи перекидання корабельної одиниці з однієї бази на іншу.

"Надвечір він (корабель – УНІАН) все ж зайшов до пункту базування у Новоросійську. Супроводжував його допоміжний флот. Тобто, була ймовірність, що він може просто втратити хід. Але все-таки (все ж таки) цей міжбазовий перехід вчора завершився. Насправді це майже рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу – у морі затримуватися вони бажання ніякого не мали", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, судячи за все, під час переходу окупанти "вижали" з цього корабля всі наявні потужності. Як уточнив речник, "сторожовик" у дуже поважному віці – він був спущений на воду приблизно 50 років тому.

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"Але вони (росіяни – УНІАН) забирають активи, які мають хоч якусь цінність. Тому, що сторожовий корабель, все ж таки, має різноманітне озброєння. Він здатен вести й протичовнову боротьбу – теоретично, це така потужна бойова одиниця. Звісно, не така потужна, якою був крейсер "Москва" (потоплений ЗСУ у 2022 році – УНІАН), але доля цього сторожового корабля все ж краща – він перебуває зараз на базі у Новоросійську", - сказав Плетенчук.

Речник припустив, що йдеться за корабель, назва якого – "Ладний". Він додав, що в окупантів - два кораблі цього проєкту.

Згідно з відкритими джерелами, "Ладний" - сторожовий корабель проєкту 1135 (тип – фрегат), що перебував на озброєнні ВМФ СРСР і зараз - на озброєнні Чорноморського флоту Росії.

"Ладний" було зараховано до списків кораблів 17 лютого 1978 року та 25 травня 1979 року закладено на стапелі ССЗ "Залів" в Керчі (заводський номер № 16). Спущений на воду 7 травня 1980 року, став до ладу 29 грудня 1980 року і 25 лютого 1981 включений до складу Чорноморського флоту.

Його автономність - 30 діб по запасах провізії, екіпаж - 197 осіб, в тому числі 22 офіцери. Озброєння – артилерія, торпедно-мінне, ракетне (1х4 ПЧРК "Раструб-Б" КТ-1135), зенітне (2х2 ПУ ЗРК "Оса-М" ЗІФ-122).

Втеча сторожового корабеля РФ з Криму

Нагадаємо, вчора, 15 липня, речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що останній сторожовий корабель ЧФ РФ залишив Крим – це знакова річ. За його словами, ця одиниця вийшла у супроводі двох кораблів забезпечення – це не бойові одиниці. Речник підкреслив, що тактика ворога у Чорному морі наразі обмежується саме міжбазовими переходами.

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