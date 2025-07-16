У морі міни перебувають в "трьох координатах" та можуть дрейфувати.

Після завершення війни РФ проти України для розмінування акваторії Чорного моря знадобляться десятиліття.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що коли мова йде за суходіл, складається таємний документ - карта мінувань, й коли їх роблять ЗСУ, на картах є відповідні позначення. Після закінчення війни відбувається гуманітарне, інженерне розмінування – боєприпаси збираються.

"Те, що мінує ворог, ми знати не можемо… Він часто й не складає ці карти й часто заїжджає на власні мінні поля. Але у будь-якому разі розмінування – тривалий процес. Якщо розмінування суходолу, це один термін, якщо розмінування моря – це інший термін, тому що розмінування тут набагато складніше", - деталізував Плетенчук.

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За його словами, якщо на суходолі використовуються карти мінування і боєприпаси перебувають в "двох координатах на плоскості" - переважно залишаються на місці, то у морі ситуація складніша – міни перебувають в "трьох координатах".

"По-перше, в морі міни переміщуються, по-друге – мають три координати – додається глибина", - розповів військовий.

Згідно з розрахунками ВМС ЗСУ, активна фаза розмінування морських шляхів, причалів та стоянок триватиме 5-8 місяців, повне очищення акваторій Чорного та Азовського морів - 3-5 років, але окремі роботи — десятиліття.

"Ще діти наші розмінуватимуть", - наголосив представник ВМС.

Ситуація у Чорному морі

Військові неодноразово попереджали, що Чорне море щільно заміновано росіянами, які хочуть зірвати роботу "зернового коридору". Також попереджають, що відпочивати можна лише у дозволених місцях, бо міни можуть детонувати у воді.

Зокрема нещодавно в Одеській області на узбережжі двоє людей підірвалися на міні - трагедія сталася на пляжі, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району. Загинули двоє чоловіків під час купання у морі.

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