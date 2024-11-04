Загалом Литва має передати Україні 230 автомобілів та 240 металошукачів в межах коаліції.

Україна отримала від Литви партію автомобілів та металошукачів в межах коаліції з розмінування, передає кореспондент УНІАН.

"Сьогодні ми отримали черговий пакет допомоги. Литва закупила 230 автомобілів та 240 металошукачів у рамках коаліції з розмінування. Ця коаліція була створена за ініціативи Литви і обʼєднала 21 країну для підтримки нашої армії, наших людей", - відзначив під час презентації міністр оборони Рустем Умєров.

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Він додав, що з початку року Литва також передала Україні боєприпаси 155 калібру, бронетранспортери М113, системи боротьби з безпілотниками й інше обладнання.

"За два з половиною роки Литва передала військової допомоги на суму понад 705 млн євро. І зобовʼязалася щорічно надавати підтримку в розмірі 0,25% від ВВП. Це суттєвий внесок у нашу боротьбу, в нашу перемогу", - додав Умєров.

Ситуація із замінуванням в Україні: що відомо

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі понад чверть території України є замінованою. Тоді він відзначив, що коаліція з гуманітарного розмінування залучила в цей сектор понад $700 млн.

Станом на квітень понад 1000 цивільних українців постраждали від мін. Попри активну роботу із розмінуванням, цей процес може зайняти "ціле покоління чи більше".

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