Ділянка, де сталася трагедія, не отримувало дозвіл від влади на роботу як зона для відпочинку.

В Одеській області на узбережжі Чорного моря двоє людей підірвалися на міні. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Йдеться, що трагедія сталася на пляжі, у курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району. "У Затоці двоє людей підірвалися на міні, загинули на місці", - пишуть місцеві Telegram-канали.

На фото, яке оприлюднено, можна побачити, що на березі є ще відпочивальники.

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У регіональному главку Нацполіції уточнили, що загинули двоє чоловіків під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета. "Подія сталася сьогодні вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади. Особи загиблих наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Одеській області та рятувальники.

Встановлюються обставини трагедії, вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".

Також поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки й відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.

Пляжний сезон в Одеській області

Нещодавно в Одеській області та Одесі офіційно дозволили відкрити 12 пляжів, але узбережжя Затоки не належить до зони, на якій дозволено відпочивати. Ппогоджено відкриття 12 пляжних зон, 11 з них в Одесі та Чорноморську, також відкрито пляжну ділянку в Ізмаїльському районі, селищі Приморському.

Через вторгнення РФ в Україну на значній частині узбережжя Чорного моря в Одесі та Одеській області заборонено перебувати на березі та купатися. Попри це деякі громадяни час від часу порушують правила та йдуть на пляжі, які не перевірені на безпеку. Наприклад, на початку липня 2022 року в курортному селищі Кароліно-Бугаз в результаті вибуху на пляжі загинула людина.

У серпні того ж року у Затоці підірвалися ще двоє людей. Трагедія сталася на базі відпочинку "Рута".

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