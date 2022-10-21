Європейський Союз налаштований підтримувати Україну у питанні відбудови.

Голови 27 держав і урядів країн-членів Європейського Союзу доручили Європейській комісії підготувати варіанти використання заморожених російських активів для відбудови України.

Про це йдеться у висновках за підсумками дводенного засідання Європейської Ради на рівні лідерів країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.

"Європейський Союз налаштований підтримувати Україну у наданні надзвичайної допомоги, відновлення і відбудови разом з міжнародними партнерами та інституціями", - зазначається в документі.

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У цьому зв'язку напередодні проведення 25 жовтня міжнародної конференції з питань відбудови України у Берліні лідери ЄС обговорили управління та фінансування цих зусиль, у тому числі реформи.

"Більше того, нагадуючи про свої висновки від 30-31 травня 2022 року, Європейська Рада пропонує Європейській комісії у відповідності з правом ЄС і міжнародним правом представити варіанти з метою використання заморожених активів на підтримку відбудови України", - сказано у висновках.

Відбудова України після війни

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що механізм відшкодування Україні збитків за рахунок заморожених активів росіян буде розроблений до кінця року. Наразі Україна працює над тим, щоб ООН підтримала резолюцію щодо впровадження відповідного міжнародного механізму відшкодування.

У вересні міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що Україна вимагатиме щонайменше 300 млрд доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але зазначена сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії в країнах G7.

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