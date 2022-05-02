Такі рішення повинні приймати уряди тих країн, де ці активи заморожені.

Заморожені активи Російської Федерації не надійдуть в Україну найближчим часом.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення щодо заморожених активів приймають уряди тих країн, де ці активи заморожені.

"Сказати, що ці кошти надійдуть в Україну в найближчому майбутньому, я поки не можу. Я знаю, що подібна робота ведеться в Канаді і США. У Європі з цим дещо складніше, але я впевнений, що вони також приєднаються до цього процесу якомога швидше", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, що Київ веде переговори з США про використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що лідер демократів у Сенаті США пропонує використовувати кошти, вкрадені російськими олігархами, для оплати поставок зброї ЗСУ.