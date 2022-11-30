У ЄК зазначили, що озвучена інформація повинна була продемонструвати жорстокість Росії.

Заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про втрати України у повномасштабній війні з Росією мало стосуватися не лише загиблих.

Директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант пояснила в Twitter, що йшлося ще й про поранених.

"Спасибі тим, хто вказав на неточність в цифрах в попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел повинна була стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і повинна була показати жорстокість Росії", - зазначила Спінант.

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Єврокомісія оцінила втрати ЗСУ: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії оцінила втрати ЗСУ в 100 тисяч військовослужбовців. Також вона заявила, що війна забрала життя понад 20 тисяч цивільних.

Пізніше відповідне відео було видалено. Однак з'явилась відредагована версія.

Представник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що інформація про втрати ЗСУ "чутлива", тому її може озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або сам президент.

Прокоментував цю інформацію і керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Він заявив, що ці цифри Генштаб підтвердити не може.

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