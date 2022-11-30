Зазначається, що втрати української армії підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували інформацію очільниці голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що втрати України на повномасштабній війні склали нібито 100 тисяч осіб. За словами керівника Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдана Сеника, ці цифри Генштаб підтвердити не може.

Проте якщо це дозволить притягнути РФ до відповідальності, то Україна буде підтримувати дії для законного покарання країни-агресорки, зауважив він у коментарі "УП". Також Сеник додав, що інформація про втрати ЗСУ є службовою інформацією.

"Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу. Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України", - наголосив Сеник.

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Втрати ЗСУ на війні РФ проти України та заява глави ЄК: з чого все почалося

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, Єврокомісія оцінила втрати ЗСУ в 100 тисяч осіб. Відповідні дані озвучила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, не уточнюючи, звідки вона взяла таку інформацію. Також вона повідомила, що війна забрала життя понад 20 тисяч мирних українців.

Однак незабаром відео із заявою глави ЄК було видалено з Twitter. Замість нього опублікували відредагований ролик, на якому мова йде тільки про оцінки економічних втрат. Як повідомлялося, збитки від російської агресії зросли з 385 до 600 мільярдів євро.

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