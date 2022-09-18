На території автовокзалу в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області, всередині якого проживали російські військові, є поранені і вбиті.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Бавовна" в Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300...", – написав він, не розкриваючи деталей.
Також Гайдай опублікував фото, на якому можна побачити повністю зруйновані будівлі.
Раніше стало відомо, після поразки під Харковом російські війська встановили нову лінію оборони – по річці Оскіл і Сватове Луганської області. Це один з небагатьох шляхів постачання угруповання сил РФ з Бєлгородської області на сході України, які ворог досі контролює. У той же час західні аналітики сумніваються в здатності росіян утримувати свої позиції.
Окупанти накопичують техніку і війська в Сватівському районі і вважають дезертирами тих, хто відступив з Харківської області.
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