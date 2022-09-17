Росія, імовірно, спробує вести наполегливу оборону у цьому районі, вважають британські розвідники.

Російські військові, встановивши лінію фронту по річці Оскіл Харківської області, тримають оборону одного з небагатьох шляхів забезпечення свого угрупування на сході.

Про це йдеться у звіті британської розвідки у Twitter.

Аналітики нагадали, що ЗСУ продовжують наступальні операції на північному сході країни, а противник зафіксувався між річкою Оскіл та Сватовим.

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Контроль над цією ділянкою дозволить українцям не тільки вийти до Луганської області, а й відрізати угрупування росіян від одного з небагатьох шляхів постачання з Бєлгорода, який залишився у ворога після перших успіхів контрнаступу ЗСУ.

"Росія, імовірно, спробує вести наполегливу оборону у цьому районі, але не зрозуміло, чи є у російських передових сил достатньо резервів чи достатній моральний дух, щоби протистояти ще одному узгодженому українському наступу", - зауважують у розвідці.

Напередодні Інститут вивчення війни зауважив, грунтуючись на свідчення самих рашистських блогерів, що угрупування біля Осколу не отримує підкріплення. Частину розбитих Україною військ ЗС РФ російське командування перекинуло далі до Донецької області. Тому вести тривалу оборону ворог не зможе, вважають аналітики.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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