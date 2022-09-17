Раніше окупанти планували провести псевдореферендум на захоплених територіях 11 вересня, однак після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині перенесли його на невизначений термін.

Окупанти скупчують техніку та війська у Сватівському районі та вважають дезертирами тих, хто відступив з Харківщини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, раніше окупанти планували провести псевдореферендум на захоплених територіях 11 вересня, однак після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині перенесли його на невизначений термін.

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Голова ОВА також додав, що на окупованих територіях загарбники відключають інтернет, відтак населення окупованих районів Луганської області ізольоване від зовнішнього світу.

Він також уточнив, що росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки.

Так, у Хомівці на Сватівщині на території місцевого аграрного ліцею розміщено військову техніку, а у корпусах - особовий склад противника.

Гайдай зауважив, що окупанти вважають дезертирами тих, хто відступив з Харківщини, як загарбників із 202-го стрілецького полку 2 армійського корпусу, які вимушені були втікати під натиском ЗСУ.

Після поразки під Харковом російські війська встановили нову лінію оборони - по річці Оскіл та Сватовому Луганської області. Це один з небагатьох шляхів постачання угрупування сил РФ з Бєлгородської області на сході України, які ворог досі контролює. Водночас західні аналітики сумніваються у здатності росіян утримувати свої позиції.

Інститут вивчення війни зауважив, грунтуючись на свідчення самих рашистських блогерів, що угрупування біля Осколу не отримує підкріплення. Частину розбитих Україною військ ЗС РФ російське командування перекинуло далі до Донецької області.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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