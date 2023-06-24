Подоляк заявив, що Пригожин "майже обнулив Путіна".

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував рішення ватажка ПВК "Вагнер" припинити хід колони його бійців на Москву та вийти з Ростова.

Він назвав вибір Пригожина феноменальним.

"Ти майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом… здаєш назад. Тому що один вкрай специфічний посередник із сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, який зазнала путінська еліта протягом останніх 24 годин, цей наказ неодмінно буде виконаний", - написав він.

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При цьому Подоляк зазначив, що ці пройшли не без користі, бо Пригожин принизив Путіна і державу та показав, що монополії на насильство більше немає.

Бунт Пригожина - деталі

Вранці 24 червня вагнерівці увійшли до Ростов-на-Дону та зайняли військові об'єкти, включаючи аеродром та штаб Південного військового округу. Пригожин зажадав зустрічі міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим, пригрозивши, що інакше його найманці підуть на Москву.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що найманці "згідно з планом" розгортають колони і повертаються до польових таборів. За його словами, до Москви вони не дійшли 200 км. Пізніше з'явилися повідомлення, що найманці почали залишати будівлю штабу округу у Ростові, а в Москві росгвардійці повертаються до місць постійної дислокації.

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