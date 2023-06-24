Перехожі їм аплодують і фотографуються з ними, а вагнерівці дякують жителям Ростова-на-Дону за підтримку.

Загони ПВК "Вагнер" готуються до відходу з центру Ростова, в який вони зайшли сьогодні вранці.

Вони сідають в машини зі словами "Пацани, завантажуємося, їдемо додому", передає кореспондент news161ru від штабу Південного військового округу.

Перехожі їм аплодують і фотографуються з ними, а вагнерівці дякують жителям Ростова-на-Дону за підтримку. Також вони фотографуються на тлі застряглого біля цирку танка.

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Прес-служба губернатора Ростовської області про заяву Пригожина, який вирішив повернути своїх бійців на позиції: "Пропонуємо дочекатися дій і коментувати їх, а не слова".

ПВК "Вагнер" планує повернутися в польовий табір в "ЛНР", розповів РІА Новини один з "вагнерівців", присутніх в Ростові.

Бійці ПВК "Вагнер" почали залишати територію біля штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, повідомляє Тасс.

Вагнеровці у повному складі залишили штаб ПВО у Ростові-на Дону, передає РИА "Новости".

Заява Пригожина-деталі

Пригожин заявив про припинення походу на Москву і повернення бойовиків "Вагнера" в польові табори.

"Зараз настав той момент, коли (кров) може пролитися. Тому розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російська кров з однієї зі сторін ми розгортаємо свої колони і йдемо. У зворотному напрямку в польові табори згідно з планом", - заявив Пригожин.

Терорист Гіркін-Стрєлков виявився незадоволеним рішенням Пригожина розгорнути колони ПВК "Вагнер" на шляху на Москву.

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