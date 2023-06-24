Пригожин "прийняв пропозицію" Лукашенка і Путіна.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв в ході переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком зупинити просування колон своєї "приватної армії" в бік Москви, повідомляє прес-служба Лукашенка. Незабаром це підтвердив і сам Пригожин.

Повідомляється, що переговори Лукашенка і Пригожина були узгоджені з російським президентом Володимиром Путіним. Після розмови з Путіним Лукашенко зідзвонився з ватажком "вагнерівців".

"Переговори тривали протягом усього дня. В результаті чого прийшли до домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії", - йдеться в заяві прес-служби білоруського диктатора.

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У Мінську стверджують, що Пригожин "прийняв пропозицію Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії і подальші кроки щодо деескалації напруги".

"Наразі на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - пише прес-служба Лукашенка.

Сам Пригожин теж вже підтвердив, що розгортає свої колони назад. "Зараз настав момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо в зворотному напрямку - в польові табори згідно з планом", - сказав терорист в коментарі своїй прес-службі.

Переворот у Росії - головне

У ніч проти 24 червня за наказом Пригожина війська ПВК "Вагнера" рушили у бік російських міст. Сам ватажок бойовиків обіцяв "зупинити" військове керівництво РФ після нібито "ракетного удару" ЗС РФ по його тиловому табору.

Вже під ранок пройшли бої між російськими силами у Ростовській та Воронезькій областях з великими втратами для регулярних військ ЗС РФ.

Путін авантюру свого "кухаря" не оцінив, назвавши такий крок "зрадою" та "ножем у спину". Невдовзі у Москві посилили безпеку, вивели війська та запровадили режим КТО.

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