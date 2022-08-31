Радник керівника Офісу президента зазначив, що вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна - це для нього вкрай негативно і в історичному, і в тактичному, і в стратегічному сенсі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про те, чи існує ймовірність наступу з боку Білорусі.

Дане питання Подоляк прокоментував в ефірі інформаційного телемарафону.

"Можу сказати щодо цієї теми наступне. Ми сьогодні абсолютно чітко розуміємо, що коїться в голові у пана Лукашенка, з точки зору його відповідальності перед і паном Путіним, і перед своїм народом- це різні рівні. Ми абсолютно чітко розуміємо, що в Білорусі на відміну від Росії, абсолютно інші суспільні настрої, там ніхто не підтримує війну, як таку. Тобто, якщо в Росії без оцих візових обмежень, 80% підтримують війну, бо вони не платять за це ніяку ціну, то в Білорусі підтримують війну не більше 10-15%, не більше того",- акцентував Подоляк.

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Він додав, що білоруська армія повністю деморалізована, тому що в Білорусі мають більше інформації про те, що насправді відбувається в Україні.

"Ми розуміємо, що білоруська армія повністю деморалізована, тобто вона у тому вигляді, в якому сьогодні знаходиться. Вони мають більше інформації про те, що відбувається в Україні. Вони все ж таки не в такому інформаційному просторі живуть, як росіяни, там не такі обмеження. Тому вони (білоруси-УНІАН) набагато більш свідомі того, що відбувається в Україні", - сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що якісь стратегічні рухи Білорусі можна було очікувати на перших тижнях початку війни.

"Можна було очікувати якісь незрозумілі рухи Білорусі, з точки зору стратегічних рухів, на перших тижнях війни. Тому що Білорусь, саме політичне керівництво пана Лукашенка, могли б подумати, що отримають якісь дивіденти з цієї війни. Сьогодні вже навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна 190 днів, це вкрай негативно і в історичному сенсі для нього буде, і в тактичному, і в стратегічному сенсі. Це війна, яка буде приносити тільки мінуси, в тому числі пану Лукашенку, там немає жодних бенефітів, на які він розраховував би на початку",-пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що білоруська армія не має такої кількості людей, яка потрібна для ведення ефективної війни.

"Ну і нарешті, ми оцінюємо не тільки моральне становище суспільства та армії Білорусі. Ми розуміємо, що тактично у них немає такої кількості людей, яка потрібна для ведення ефективної війни в Україні. Тобто, росіяни задіяли вже більше 250 тисяч людей у війні проти України і це їм не допомагає, а в Білорусі такої кількості немає військ",-сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента підсумував, що хоча Білорусь і надає свою інфраструктуру та повітряний простір для бомбардування української землі, можна очікувати, що на більше вона не піде.

"І тому будемо очікувати на те, що, хоча нажаль, Білорусь приймає участь у війні, даючи свою інфраструктуру і своє повітряний простір для бомбардування української землі, на більше вона не піде", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, за словами Подоляка, українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і знищуватимуть всю складську інфраструктуру російських окупантів, тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається "спека".

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