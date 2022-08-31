Українські воїни продовжують знищувати окувантів на південному напрямку. Закріплено вогневий контроль над основними переправами загарбників.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами", - йдеться у повідомленні.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 15 окупантів;
- 3 танки Т-72;
- зенітно-ракетний комплекс "Тор";
- ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост";
- 6 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 склади боєприпасів.
Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.
За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.