Крім того, нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами та засобах ППО ворога.

Українські воїни продовжують знищувати окувантів на південному напрямку. Закріплено вогневий контроль над основними переправами загарбників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами", - йдеться у повідомленні.

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Підтверджені втрати ворога складають:

15 окупантів;

3 танки Т-72;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост";

6 одиниць авто-бронетехніки;

2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

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