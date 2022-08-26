За словами радника ОП, Червоний Хрест і ООН у цьому питанні слабкі, вони мають стати активнішими.

Перемовини про полонених захисників "Азовсталі" просуваються важко.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю фінському виданню Helsingin Sanomat.

Він зазначив, що наразі Україна веде переговори з РФ лише щодо полонених та інших тактичних питань.

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"Ми говоримо і про захисників "Азовсталі", але справа просувається важко, тому що Росія хоче отримати з них максимальну пропагандистську вигоду. Червоний Хрест і ООН у цьому слабкі. Вони мають стати активнішими", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що у війні в Україні Росія перетнула всі допустимі межі й має відповісти за свої злочини, бо в іншому разі вся система європейської безпеки втратить авторитет.

Доля захисників "Азовсталі" після виведення з території заводу

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь".

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них - 95 оборонців "Азовсталі".

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

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