За словами Подоляка, українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі.

Все, що відбувається на території Білорусі, є більше інформаційною роботою для дестабілізації України. Ризику повторного наступу звідти наразі немає.

Про це "РБК-Україна" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Кремль продовжує тиснути на Мінськ.

"Для Росії вкрай вигідно відкрити сухопутну операцію через Білорусь на території України, щоб відтягнути з ключових напрямків певну кількість наших військовослужбовців, щоб перерозподілити навантаження на свої ділянки фронту і таким чином підвищити шанси на свій контрнаступ", - пояснив Подоляк.

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Перш за все йдеться про Донецький і Луганський напрямки. Для цього РФ сформувала у Білорусі так зване союзне угрупування і фактично взяла під контроль білоруську армію. За словами Подоляка, росіяни поступово перекидають на територію Білорусі мобілізованих. Наразі там вже перебуває приблизно 12-15 тисяч росіян.

"По-третє, вони тотально контролюють силову вертикаль Білорусі, в тому числі ССО місцеве, сили спеціального призначення. Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лавці підсудних сидіти разом з представниками російської політичної еліти", - додав посадовець.

Як розповів Подоляк, українська розвідка активно відпрацьовує все, що відбувається на території Білорусі.

"Ми бачимо, що вони постійно ротують війська, тобто перекидають їх з одного полігону на інший, в тому числі та до кордонів України. Але ми бачимо, що вони перекидають, який обсяг техніки. Росія в Білорусь відправила перш за все протиракетну, протиповітряну техніку. Це не техніка для наступу, це не танки, не БТРи", - акцентує радник голови ОП.

Він також заспокоїв українців, адже казати, що "у Білорусі може бути формований ударний кулак, як це люблять росіяни, які воюють в класичній радянській методології - немає на це підстав ніяких".

"Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні треба спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну. Але є один нюанс - вони настільки не розуміють Україну, що вони нас не дестабілізують, а навпаки мобілізують", - підсумував Подоляк.

Війна в Україні: роль Білорусі

У Білорусі 10 лютого 2022 року розпочалися спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". 24 лютого РФ почала наступ на Україну, у тому числі й з цього напрямку.

13 грудня в Білорусі за дорученням Лукашенка розпочали раптову перевірку бойової готовності військ. Як зазначається, військові мають прибути в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина.

Пізніше стало відомо, що на полігон під білоруське місто Гродно відбувається перекидання мінімум 20 танків.

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