Підрозділи повинні будуть здійснити марш з пункту постійної дислокації на полігон "Гозький" в Гродненському районі.

В Білорусі на полігон під місто Гродно відбувається перекидання мінімум 20 танків. Як вказала моніторингова група "Беларускі Гаюн", у другий день раптової перевірки білоруських військ підрозділи сил негайного реагування зі складу 11-ї та 19-ї механізованих бригад отримали завдання здійснити марш на полігони Збройних сил країни в тому числі з подоланням водних перешкод.

За даними групи, від 11-ї омбр до перевірки залучено мінімум 20 танків Т-72Б ЗС Білорусі. Підрозділи здійснять марш з пункту постійної дислокації на полігон "Гозький" в Гродненському районі з подоланням водної перешкоди.

Крім того, група має інформацію про те, що до перевірки будуть залучені ще кілька батальйонів 11-ї омбр.

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При цьому група зазначила, що даних про переміщення підрозділів 19-ї омбр поки немає. "З усім тим, можна очікувати, що підрозділи цієї бригади будуть форсувати річку Березина на переправі, яку навели в Борисовському районі", - йдеться у повідомленні.

Раптова перевірка боєготовності військ у Білорусі

13 грудня в Білорусі за дорученням Лукашенка розпочато раптову перевірку бойової готовності військ. Військові мають висунутися в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону й оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина.

У Білорусі 10 лютого 2022 року розпочалися спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". 24 лютого РФ почала наступ на Україну з території Білорусі.

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