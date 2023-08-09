Сьогодні Крим живе в очікуванні приходу ЗСУ.

Завдяки ударам по кримським мостам та по військових об’єктах окупантів на півострові громадяни Росії, яких налічується від 500 до 800 тисяч, поступово покидають територію Криму. Про це сказала постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання як люди в Криму реагують на "бавовну", вона зазначила, що кримчани дуже різні. За її словами, багато людей, які приїхали з території Росії, ставляться негативно. "Частина з них виїжджає, дякувати богу - нам потрібно буде менше людей "чемно" просити виїхати з території нашого українського Криму", - зазначила Ташева.

За її словами, ще одна частина людей радіють цим вибухам, бо розуміють, що після повномасштабного вторгнення можливість повернення Криму набагато наблизилась, тому що політико-дипломатичний шлях доcтатньо довгий і тривалий. Вона зазначила, що люди розуміють, що завдяки Збройним силам України, це звільнення наближається через удари по мосту, по військових об’єктах. "Вони розуміють, що Україна за Крим бореться і буде його звільняти", - сказала представник президента України в Автономній Республіці Крим.

Відео дня

Ташева наголосила, що багато людей в Криму, попри залякування і переслідування, у різний спосіб виражають підтримку Україні. "Ми знаємо щонайменше про понад 450 випадків, коли людей судять за нібито дискредитацію збройних сил РФ", - повідомила вона. За її словами, це люди, які роблять, зокрема, жовто блакитний манікюр, піднімають український прапор над Севастополем і б’ють російських військових, не хочуть їх обслуговувати в ресторанах. Вона додала, що такими діями люди показують свою максимальну прихильність до України.

Ташева наголосила, що російські окупанти в Криму посилюють репресії. "Загалом ми говоримо про 180 політв’язнів, які перебувають або на території Криму або на території РФ. 117 з них є кримськими татарами. Більшість вже перебуває в колоніях", - розповіла вона. При цьому підкреслила, що в списку цивільних заручників, яких Україна вимагає звільнити, є кримські політв’язні, але Путін не хоче звільняти кримчан.

За її словами, на сьогодні в Криму, за різними даними, є від 500 до 800 тисяч росіян, які переміщені в Крим, зокрема, це представники бюджетних сфер, медики, вчителі і навіть журналісти. В той же час переважна частина адміністративного апарату є місцевими колаборантами. За словами Ташевої, більшість представників силового блоку це українці, які зрадили присязі, а також більшість суддів, працівників СБУ, військових залишились на півострові після окупації.

"З частиною з них після 2014 року почалися розправлятися, особливо на високих посадах, і заміщати росіянами, бо зрадників ніде не люблять", – наголосила Ташева. Вона зазначила, що після деокупації потрібно буде адміністративний апарат замістити кадрами з місцевого населення після проходження ними перевірок і перенавчання. При цьому наголосила, що управлінську вертикаль необхідно буде заповнювати і за рахунок людей, котрі працюватимуть з материкової частини України шляхом відряджень. Ташева розповіла, що на сьогодні вже формується кадровий резерв для Криму - надійшло понад 1500 анкет.

Ташева розповіла, що вона сама теж повернеться до Криму. "В мене політична посада. Якщо президент мені доручить їхати до Криму, то, звісно, що я буду їхати у формації певної посади. Якщо ні, то я все одно буду їхати до Криму, бо розумію, що буде багато роботи", - зазначила вона. При цьому додала, що в Києві вона прожила половину "свого свідомого життя – 16 років, а 16 в Криму", але розуміє, що її робота буде потрібна на території Криму.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю Newsweek постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що після звільнення Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч жителів півострова, які співпрацювали з російськими окупантами, але не каратиме тих, кого вважає "жертвами" окупації.

Вона припустила, що росіяни виїдуть з Криму до приходу ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: