Після вибухів у Джанкойському районі піднялася російська авіація.

Вранці в середу, 9 серпня, в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму було чути вибухи, пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників.

Одночасно через Нижньогірський район АР Крим в напрямку Азовського моря полетіли три пари вертольотів і ще два вертольоти поодинці. Незабаром деякі вертольоти повернулися назад в Джанкой.

На Керченському мосту зараз рух автотранспорту тимчасово перекрито.

Також повідомляють про задимлення в районі Севастопольської бухти. Російський гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що флот РФ проводить навчання в цьому районі.

"Якщо бачите дим в районі Севастопольської бухти, то не переживайте. Це флот проводить тренування розрахунків. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно", – пише окупант.

Інциденти в Криму

За роки окупації РФ перетворила Кримський півострів на свою військову базу. По військових об'єктах і логістиці окупантів протягом останніх місяців повномасштабної війни дедалі активніше завдають ударів. Журналісти "Крим.Реалії" зафіксували вже понад 60 випадків ударів по військовій та логістичній інфраструктурі російської армії на півострові.

Зокрема, в кінці липня біля села Веселе (за 15 кілометрів від Джанкоя в окупованому Криму) пролунали вибухи. Того дня був "приліт" на авіабазу окупантів і склад боєприпасів, на якому могла зберігатися партія російських надзвукових ракет П-800 "Онікс".

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