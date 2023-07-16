Також Україна видворить від 500 до 800 тисяч росіян, які незаконно прибули на півострів після окупації в 2014 році.

Після звільнення Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч жителів півострова, які співпрацювали з російськими окупантами, але не каратиме тих, кого вважає "жертвами" окупації.

Про це в інтерв'ю Newsweek заявила постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, відтоді, як півострів був захоплений російськими військами, туди приїхали, за різними оцінками, від 500 до 800 тисяч жителів РФ. Тому всі ті росіяни, які в'їхали нелегально, підлягатимуть "примусовому видворенню".

Ташева зазначила, що масштаб кампанії залежатиме від того, як буде виглядати деокупація і як росіяни будуть йти.

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"Я припускаю, що вони підуть з Криму до приходу [ЗСУ], тому що стосується притягнення до відповідальності всіх колаборантів - тих, хто перейшов на іншу сторону в 2014 році або пізніше, - вони явно цього чекають і, швидше за все, спробують сховатися", - сказала вона.

За словами представника президента, Київ планує проводити систематичну оцінку тих, хто залишається.

"Для тих, хто є громадянами України, вони будуть сприйматися нами як такі, незалежно від того, чи отримали вони громадянство Росії з 2014 року, добровільно або з примусу. Йдеться не про депортацію, а про "примусове видворення", яке застосовуватиметься лише до негромадян України, які незаконно перебралися до країни з моменту анексії. Масових депортацій не буде, але ми будемо вирішувати питання в кожному конкретному випадку", - говорить Ташева.

За її словами, Україна вже спілкується з різними відомствами та українськими громадянами в Криму і каже їм, щоб вони по можливості покидали півострів і не співпрацювали з окупантами.

"Але якщо ви залишитеся і будете брати участь в незаконній окупації і військових злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде нелегкий процес, тому ми вже розробляємо правову основу для майбутнього розгляду, в тому числі люстрація колишніх чиновників, громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями. Їм буде заборонено займати державні або офіційні пости, принаймні, протягом кількох років. Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це будуть не мільйони і навіть не сотні тисяч. Це буде, може бути, тисяч 10", - додала Ташева.

При цьому, громадяни України, які опинилися в російській окупації, але не співпрацювали з росіянами, будуть вважатися жертвами вторгнення. "Ми зробимо все для захисту їхніх прав", - сказала Ташева.

"Що стосується амністії, [це] не можна обговорювати детально і серйозно, поки йде "гаряча фаза" війни. Наших людей вбивають щодня, наші міста обстрілюють - зараз не час і не місце обговорювати майбутню амністію винних", - додала представник президента.

Війна в Україні - звільнення Криму

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що українські військові зайдуть до Криму навесні 2023 року. А президент Зеленський заявляв, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ВСУ.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, Збройні Сили України здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року. Тим часом, екс-командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес говорив, що українська армія вже знаходиться на шляху до звільнення Криму.

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