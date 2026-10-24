У Зеленського відповіли на звинувачення Маска через Starlink

За словами радника президента, ЗСУ фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками.

Радник президента Украни з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов відповів на звинувачення бізнесмена Ілона Маска у порушенні умови використання Starlink для ударів дронами.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starlink не працює", - написав він.

За його словами, таким чином, ЗСУ фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками.

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Український волонтер Сергій Стерненко також відкинув твердження Маска.

"Ілон Маск стверджує, що Україна нібито порушувала правила використання Starlink та застосовувала цю систему на бойових безпілотниках. Як людина, яка була всередині процесу у Міноборони, можу точно сказати, що це неправда", - зазначив він.

Стерненко нагадав, що у лютому цього року було запроваджено "білі" списки: Стаціонарні термінали могли реєструвати на себе і військові, і цивільні.

"Але для того, щоб будь-який супутниковий термінал міг працювати під час руху, необхідно було вносити його у спеціальний список та підключати до військової системи Starshield. Інакше будь-які термінали супутникового зв'язку в Україні не працювали. Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield", - додав громадський діяч.

Звинувачення Маска

Раніше Маск заявив, що Україна нібито порушила умови використання Starlink для ударів дронами. За словами засновника SpaceX, використання цивільної системи Starlink для атак дронами з метою вбивства людей ніколи не було дозволене. Він стверджує, що Україна використовувала Starlink для таких ударів, а відповідну можливість обмежили минулого тижня.

Маск також заявив, що Starshield - окрема система, контрольована урядом США, і рішення щодо її використання ухвалює американська влада.

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