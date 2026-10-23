Маск розкритикував мобілізацію в Україні та звинуватив еліту в збагаченні на війні

Американський мільярдер переконаний, що в Україні існує розкол між народом та елітами.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українська еліта збагатилася на сотнях мільярдів доларів західної допомоги, виділеної Україні, тоді як пересічних громадян примусово мобілізують і відправляють на фронт.

За словами Маска, в Україні існує "колосальний розрив" між елітами та простим народом.

"Перші казково збагатилися на сотнях мільярдів, що надходять в Україну, тоді як дітей других призивають до армії – гинути в окопах", – написав він у соцмережі X.

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Також мільярдер звинуватив українську владу у відмиванні американської допомоги та використанні цих коштів для фінансування політичних кампаній у США.

"Частина цих грошей американських платників податків повертається назад – пройшовши через численні "механізми відмивання" – на фінансування політичних кампаній в Америці; саме тому деякі [американські] політики дбають про Україну більше, ніж про Америку!" – написав він.

Ілон Маск: останні новини

Як писав УНІАН, за даними Wall Street Journal, саме Ілон Маск наказав обмежити швидкість роботи військової версії Starlink для України, що суттєво вплинуло на роботу частини бойових безпілотників і викликало занепокоєння в Києві. За інформацією видання, перед введенням обмежень Маск обговорював це питання з представниками адміністрації США, зокрема з Дональдом Трампом, хоча деякі чиновники стверджують, що рішення було його особистою ініціативою.

Також ми розповідали, що Маск підтримав Трампа, коли той заявив про необхідність змінити президента України, щоб переговори від імені Києва вів уже інший чоловік. На думку Маска, "Зеленський зайшов занадто далеко", коли санкціонував кампанію дальнобійних ударів по російських НПЗ.

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