'Лазівка була закрита': Маск зізнався, що обмежив використання Starlink в Україні

За його словами, Starlink відіграв вирішальну роль у запобіганні захопленню України Росією в перші дні війни.

Бізнесмен Ілон Маск визнав, що обмежив використання Starlink для ЗСУ, наголосивши, що український фронт впаде "негайно", якщо він відключить свої термінали.

"Використання Starlink - цивільного комерційного сервісу - для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися. Starshield - інша система, що контролюється урядом США. Вирішувати, як її використовувати, - їхня справа", - написав він у соцмережі X.

Він стверджує, що українські військові нібито порушили умови використання Starlink, "застосувавши його для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей".

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"Цю лазівку було закрито минулого тижня. Starlink, як і раніше, має критичне значення для оборони України, оскільки це єдина система, яку неможливо заглушити або знищити, принаймні поки що. Якщо Starlink відключать, український фронт обвалиться негайно. Це не погроза, а просто констатація факту", - зазначив бізнесмен.

За його словами, Starlink також відіграв вирішальну роль у запобіганні захопленню України Росією в перші дні війни, коли всі інші засоби зв’язку були знищені або заблоковані Росією.

Starlink в Україні

Раніше повідомлялося, що системи моніторингу Міністерства оборони України зафіксували відновлення швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield під час руху зі швидкістю понад 400 км/год.

Міністр оборони України Євген Хмара заявив, що відновлення роботи супутникового зв’язку стало результатом прямих переговорів та наполегливої позиції президента України.

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