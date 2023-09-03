За його словами, Україну будуть підтримувати "у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підтримка України не ослабне у разі можливої зміни влади під час виборів у країнах-партнерках України. Зокрема, йдеться про США.

"Інколи лунає думка, що вибори в тій чи іншій країні з демократичного, проукраїнського табору (зокрема США) змінять формат підтримки України або взагалі її припинять. Звісно, це не так", - написав Подоляк у соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

Він переконаний, що ніхто не погодиться на здачу демократії країні, яка вже програла. Навпаки - Україну будуть підтримувати "у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни".

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"Для того, щоб справді припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що базові цінності, такі як свобода і демократія, варто захищати; ми хочемо, щоб у світі прийшли хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія; ми хочемо, щоб українці, які захищають свою землю, свої родини, свої домівки, програли і ми хочемо, щоб ви жили у світі, де немає правил і міжнародного права". Звичайно, це неможливо", - наголосив Подоляк.

Вибори президента США - це треба знати

В 2024 році США обиратимуть нового президента. Кандидатом від Республіканської партії намагаються стати екс-президент Дональд Трамп, екс-віце-президент Майк Пенс, губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

Зеленский вважає, що вибори в США вплинуть на підтримку України.

"Щодо деяких небезпечних голосів у США, у Конгресі - я впевнений, що нам буде непросто, вони звучать, я радий, що у нас двопартійна підтримка у Конгресі, і загальна висока підтримка у суспільстві та підтримка Білого дому... Це, безумовно, матиме вплив на підтримку України. Безперечно, це може вплинути як позитивно, так і негативно. Ми зі свого боку робитимемо все, щоб підтримка США не спадала", - зазначив президент.

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