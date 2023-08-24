В Мілуокі, штат Вісконсин відбулася перша велика подія президентської кампанії в США 2024 року - дебати вісьмох претендентів на те, аби стати кандидатом від Республіканської партії. На дебатах політики продемонстрували глибокий розкол у питаннях, що стосується війни в Україні, пише Politico.
Законодавець Вівек Рамасвамі та губернатор Рон ДеСантіс заявили, що припинили б фінансування Києва. Інші відстоювали необхідність допомоги Україні.
"Я вважаю образливим, що у нас є професійні політики, які здійснюють паломництво до Києва, до свого папи Зеленського, не зробивши того ж для людей на Мауї (Гаваї) чи південній частині Чикаго", – заявив Рамасвамі.
ДеСантіс був більш стриманим та заявив, що він припинить допомогу Україні, якщо європейські уряди не активізуються, щоб "посилити свою роль".
Не всі кандидати поділяли такі заклики. Приміром, екс-губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі звинуватила Рамасвамі в тому, що він хоче "передати Україну Росії" та "дозволити Китаю з’їсти Тайвань".
Фаворит серед претендентів на кандидатуру від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп брати участь у дебатах відмовився.
Вибори президента США - це треба знати
В 2024 році США обиратимуть нового президента. Наразі президентська кампанія починає набирати обертів - триває процес обрання Республіканською та Демократичною партіями єдиних кандитатів на виборах.
Єдиним кандидатом від Республіканської партії на виборах президента США 2024 року намагаються стати, зокрема, екс-президент Дональд Трамп, екс-віце-президент Майк Пенс, губернатор Флориди Рон ДеСантіс.
Майк Пенс виступає за продовження військової підтримки України, вбачаючи у відбитті російських військових в Україні національний інтерес США.
ДеСантіс своєю чергою вважає президента Росії Володимира Путіна, що розв’язав війну проти України, злочинцем, але переконаний, що "ще більше втягування в територіальну суперечку між Україною і Росією не входить в число" життєво важливих національних інтересів Сполучених Штатів.
Трамп стверджує, що протидія Росії в її вторгненні в Україну не є життєво важливим стратегічним інтересом Америки, регулярно критикує допомогу Україні та обіцяє за добу після обрання завершити війну.