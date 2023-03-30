Збройні сили поки не повернулись безпосередньо на Кінбурнську косу.

Російські окупанти побоюються підтягувати нову техніку на Кінбурнську косу в Миколаївській області через вогневий контроль ЗСУ над цією ділянкою.

Як розповіла в ефірі телемарафону спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк, у зв'язку зі зменшенням активності ворога зменшилась й кількість обстрілів.

"Росіяни зараз переформатовують свої підрозділи ближче до материкової частини України і намагаються там відновити особовий склад, який згодиться виїжджати на ті позиції, з яких більше ніхто не повертається", - зауважила Гуменюк.

Відео дня

Вона уточнила, що Збройні сили поки не повернулись безпосередньо на Кінбурнську косу, але тримають ситуацію під своїм контролем.

Саме з Кінбурнської коси ворог обстрілював, зокрема, Очаківську громаду і саме звідти РФ тероризує морські транспортні шляхи.

"Ми працюємо над тим, щоб цей морський регіон став безпечнішим, щоб дипломатам було легше переконати світову спільноту, що до "зернової ініціативи" варто долучити Миколаївську область", - пояснила Гуменюк.

Кінбурнська коса – що відомо

Сухопутний коридор РФ на півдні України дозволяє окупантам перекидати на Кінбурнську косу, де проходить лінія фронту, зброю і техніку.

Кінбурнська коса залишається у "сірій" зоні: її не контролює жодна зі сторін, однак захисники тримають вогневий вплив над угрупуванням ворога.

Як заявив у січні начальник Об'єднаного прес-центру сил оборони полковник Євген Єрін, деокупація Кінбурнської коси відбуватиметься під час звільнення усієї Херсонської області.

Вас також можуть зацікавити новини: