Територія під вогневим контролем українських військових.

Деокупація Кінбурнської коси відбуватиметься під час звільнення усієї Херсонської області, заявив в ефірі національного телемарафону начальник Об'єднаного прес-центру сил оборони полковник Євген Єрін.

Звільняти Кінбурнську косу як окрему територію не зовсім доцільно, пояснив Єрін. "Чому? Тому що до Кінбурнської коси має бути сухопутний коридор. І тільки в такому разі це буде доцільно", - зауважив представник ЗСУ.

Територія під вогневим контролем українських військових. "Але, враховуючи, що сухопутний коридор є поки що у противника, ворог має більший контроль над територією", - додав Єрін.

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Кінбурнська коса – що відомо

Саме на Кінбурнській косі (Миколаївської області) та островах на Дніпрі наразі проходить лінія фронту на півдні держави. Сухопутний коридор дозволяє росіянам перекидати туди зброю та спорядження для свого угрупування.

На початку року українські захисники встановили прапор на острові Великий Потьомкінський у Херсонській області. Це, за словами Гуменюк, служить сигналом для ворога. Однак говорити про звільнення острова поки не можна. Він знаходиться в сірій зоні, яку не контролює жодна зі сторін.

Війна в Україні – актуальне

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Російські війська продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку, не рахуючись з втратами. ЗСУ вчергове розбили наступ окупантів на Соледар.

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